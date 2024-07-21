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Сколько свежих ягод можно съесть за раз

Источник:
Sibnet.ru
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Разовая порция свежих ягод не должна превышать 150 грамм, предупредила диетолог-нутрициолог Екатерина Панкова.

«За один раз я не рекомендую съедать более 150 грамм свежих ягод, особенно, если вы следите за своим весом и уровнем сахара в крови», — сказала Панкова «ФедералПресс».

По ее словам, с осторожностью нужно есть ягоды тем, у кого есть проблемы с камнеобразованием в почках. В первую очередь им нужно ограничить употребление смородины.

Панкова рекомендовала помимо употребления свежих ягод, делать заготовки на зиму в виде компотов и быстрой заморозки. Так витаминов хватит на долгое время, что поможет поддержать иммунитет в холода.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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