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Частые переезды в детстве повышают риск депрессии

Источник:
JAMA Psychiatry
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Люди, которые в возрасте до 15 лет несколько раз меняли место жительства, сталкиваются с депрессией во взрослом возрасте на 60% чаще, выяснил международный коллектив ученых.

Исследователи проанализировали данные о местах проживания более миллиона человек, родившихся в Дании в период с 1982 по 2003 год. Они подсчитали, сколько раз участники переезжали на протяжении первых 15 лет жизни.

Дополнительно ученые собрали информацию о психическом здоровье участников и начали за ними наблюдение. Оно длилось до конца 2018 года, завершения жизни добровольца, эмиграции или клинической диагностики депрессии.

Оказалось, что детство, проведенное в неблагополучных районах, было напрямую связано с повышенным риском развития депрессии во взрослом возрасте. Вероятность возникновения этого заболевания возрастала на 2% с каждой дополнительной единицей падения в уровне доходов района.

При этом однократный переезд в возрасте от 10 до 15 лет увеличивал вероятность последующей депрессии на 40%. Если место жительства в подростковом возрасте менялось два или более раз, то риск проблем с психикой у взрослых возрастал на 61%.

Такая динамика наблюдалась вне зависимости от престижности района. Даже когда люди из неблагополучных районов в детстве переезжали в элитные — риск развития депрессии повышался на 13%.

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Жизнь #Здоровье
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Топ комментариев

mosquito__2010

Ложь не решается ложью, эти идиоты так ничего и не поняли. Украине вилы.

mosquito__2010

У них всегда всё как по маслу ) Исключительная нация веть

GammiPluh

Очередная пиар акция закончилась трагедией

mosquito__2010

Не останавливай - два титана троллинга сошлись в самосхватке. Интересна развязка.