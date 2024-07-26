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Умеренный стресс оказался замедлителем старения

Источник:
ТАСС
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Динамичность современной жизни отодвигает темпы старения у россиян, умеренный стресс способствует замедлению этих процессов, выяснили ученые.

У россиян сместилось самоощущение возраста примерно на 10 лет. По его словам, люди, которым 40 лет, сегодня ощущают себя на 30, 50-летние — на 40, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы наблюдаем замедление процесса старения. Мы видим, что люди в возрасте 50-60 лет остаются еще очень молодыми. <…> На это влияет и психоэмоциональный статус, в том числе и стрессы», — рассказала ТАСС главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Причем, по ее словам, сильные и очень длительные стрессы негативно влияют на скорость старения. «А если стресс действует на организм недолго, он не сильный, считается, что такие стрессы положительно сказываются на здоровье человека и они как раз замедляют процессы старения. То есть это зависит от вида стресса», — отметила Ткачева.

Кроме того, на процесс старения влияет и местность проживания, заверяют врачи, в крупных городах люди ощущают себя моложе в том числе потому, что там жизнь более динамичная и есть больше возможностей следить за своим здоровьем.

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