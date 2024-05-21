Опровергнут миф о пользе жестких зубных щеток

Использование зубных щеток с жесткой щетиной неэффективно и может привести к травмированию десен, рассказала стоматолог-терапевт и кандидат медицинских наук Елена Мартынова.

Несмотря на сложившийся стереотип, щетка с жестким ворсом эффективна лишь при очистке зубных протезов, отметила эксперт. Жесткий ворс может справиться с налетом только на гладкой поверхности.

В результате использования такой щетки в полости рта сохраняются остатки пищи, которые в дальнейшем вызывают заболевания зубов. Кроме того, при использовании щетки с жестким ворсом может произойти повреждение эмали.

По словам стоматолога, лучше всего использовать щетку с мягким ворсом, они могут удалять большое количество налета, в том числе в углублениях и на боковой поверхности зубов. Также такие щетки не травмируют десны.

Длина головки у хорошей щетки не должна быть более трех сантиметров, выбирать следует щетку с ровными щетинками с обработанными краями. Щетки с разной длиной щетинок и прорезиненными вставками не так хорошо справляются с чисткой из-за неплотного прилегания.