Как привести тело в форму к лету: пять шагов

Сбросить лишний вес и привести тело в порядок можно за короткий период, если придерживаться определенных правил. Как это сделать, рассказала тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

Похудеть к лету возможно, если не требовать от себя фантастических результатов, действовать постепенно, системно и регулярно.

Целью должна стать не цифра на весах, а здоровье и самочувствие. Также важно не забросить все, что уже стало хорошей привычкой с наступлением лета, а продолжать поддерживать активный образ жизни.

1 шаг — постепенность

В погоне за красивым телом не нужно бросаться в омут с головой. В один резко переходить на правильное питание, тренироваться по пять часов в день и пить по десять литров воды — пользы не принесут.

«Помните про меру во всем и про принцип постепенности. Лучше съесть «слона по кусочкам». В течении недели плавно вводите новые привычки, постепенно входите в тренировочный график», — посоветовала тренер.

Новую нагрузку для организма нужно добавлять слоями. Нельзя находиться в состоянии стресса, иначе это, наоборот, поспособствует набору веса, нежели его сбросу.

2 шаг — комплексный подход

Второй важный совет – комплексный подход. Процесс похудения всегда связан с питанием, режимом и, в целом, укладом жизни.

Поэтому необходимо не только пересмотреть свое меню и пищевые привычки, распланировать спортивные тренировки, но и активнее проводить свои дни. То есть должны быть прогулки, поездки на велосипедах и другая активность.

3 шаг — разнообразие

Третье важное правило для эффективного похудения – разнообразие. Если питаться одинаковыми блюдами, выполнять одни и те же тренировки, то это быстро надоест.

«Вероятность того, что вы забросите свою цель на полпути очень высока. Поэтому вводите разные тренировки, пробуйте разные активности – гуляйте в свои выходные дни, выезжайте за город, попробуйте хайкинг», — предложила Бахтурина.

Как вариант активностей — попробовать разные виды любительского спорта с компанией. Например, игра в волейбол, футбол, другие командные и парные виды. Для этого даже не нужно озадачиваться организацией. Сейчас есть мобильные приложения, через которые можно записываться на мероприятия в своих городах.

4 шаг — мотивация

Четвертый пункт – мотивация. Чтобы достичь цели по снижению веса в достаточно короткие сроки нужна такая мотивация, которая будет стимулировать.

Например, хорошо срабатывает совместная цель, когда процесс подготовки к лету идет вместе с подругой. Можно поддерживать друг друга или даже поспорить, например, кто первый сдался, оплачивает билеты в театр.

Еще один отличный метод самодисциплины – публичное заявление о своем намерении изменить себя. Это может быть пост в соцсетях с сообщением о том, когда и как проходят тренировки. В таком случае обязательны и отчеты о каждом шаге к цели.

5 шаг — соблюдение режима

Режим – еще один важный пункт в процессе подготовки фигуры к лету. Организм не должен испытывать стресс на пути к сложной цели, поэтому важно соблюдать четкий режим сна и отдыха, учитывать физиологичные часы для подъема и засыпания.

Важно включить в свой план и обязательную физическую нагрузку. Но не по настроению и наскоками. Нужно равномерно распределить нагрузку по неделе, чтобы давать возможность телу восстанавливаться. Это могут быть две-три полноценные тренировки в неделю и ежедневная растяжка, йога, поездка на велосипеде или длительная прогулка с домашним животном.