Ученые сравнили пользу от ходьбы и спорта

Ходьба в умеренном темпе и занятия спортом одинаково полезны для сердца, к такому выводу пришла группа американских ученых-физиологов.

Ученые проанализировали данные почти 15 тысяч женщин старше 62 лет. Каждая из них носила на бедре устройство для отслеживания активности. Ежедневное прохождение от 8000 до 8500 шагов в день снизило риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40% по сравнению с прохождением 3000 шагов.

Такое же снижение риска наблюдалось у тех, кто уделял 200 минут в неделю тренировкам — бегу, теннису, футболу, плаванию, езде на велосипеде, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в издании JAMA Internal Medicine.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям в возрасте уделять умеренной аэробной активности 150-300 минут в неделю. Такая нагрузка должна немного повышать частоту сердцебиения.