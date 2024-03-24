Фитнес‑тренер дал совет, как начать заниматься спортом

Людям, желающим начать тренировки, для начала следует найти мощную мотивацию, посоветовал фитнес-тренер, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Виталий Мавлютон.

Самая эффективная мотивация для занятий спортом — забота о здоровье, причем как физическом, так и ментальном. «К тому же спорт значительно улучшает качество жизни, ведь спортивный человек не устает играть с детьми, совершать долгие прогулки с друзьями», — сказал «Известиям» фитнес-тренер.

На следующем этапе новичку следует определиться, будет ли он заниматься самостоятельно или с тренером. У обоих вариантов есть преимущества и недостатки. Самостоятельные занятия не привязаны ко времени, зато с инструктором процесс будет под контролем и не нужно ломать голову, какие упражнения подобрать, отметил Мавлютон

Если человек сделал выбор в пользу самостоятельных занятий, ему не следует «кидаться в омут с головой», предупредил тренер. Начинать нужно с малого — с легкой разминки по утрам, с зарядки в обеденный перерыв, а лишь потом можно наращивать интенсивность, регулярность и сложность тренировок.

По его словам, в первые недели занятий достаточно 15–20-минутных разминок, занятий йогой или прогулок в быстром темпе. Тем, у кого есть проблемы со здоровьем, перед началом тренировок необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы тот определил допустимый уровень сложности.