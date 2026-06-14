Ученые рассказали о семи неочевидных последствиях бега

Регулярные пробежки помогают не только укреплять сердце и мышцы, но и влияют на работу мозга, нервной системы, сосудов и даже органов слуха, рассказали ученые Пермского Политеха.

Мышцы во время бега начинают активно выделять биологически активные вещества, которые влияют на работу различных органов и запускают восстановительные процессы по всему организму, приводит пресс-служба вуза слова кандидата медицинских наук Валерия Литвинова.

Один из неожиданных эффектов — повышение креативности. Мозг переключается в режим свободных ассоциаций, что помогает находить нестандартные решения и генерировать идеи. Беговые тренировки приводят к увеличению объема гиппокампа — области мозга, отвечающей за память и обучение.

Бег влияет на работу блуждающего нерва, который участвует в регуляции сна, восстановления и эмоционального состояния. Ритмичное дыхание и циклические движения стимулируют нервные окончания в легких и крупных сосудах. Это помогает организму быстрее восстанавливаться после стресса и снижает тревожность.

Кто выносливее в беге — лошадь или человек



Регулярный бег оказывает влияние и на свойства крови. В ответ на физическую нагрузку организм постепенно увеличивает объем плазмы, а печень активнее вырабатывает альбумин — белок, удерживающий жидкость внутри сосудов. В результате кровь становится менее вязкой, что снижает риск образования тромбов, инфарктов и инсультов.



Ученые также отмечают противовоспалительное действие бега. Регулярный бег стимулирует нейрогенез — образование новых нервных клеток, отметил кандидат медицинских наук Сергей Солодников.