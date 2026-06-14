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Ученые рассказали о семи неочевидных последствиях бега

Источник:
Sibnet.ru
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Бег
Фото: © Sibnet.ru

Регулярные пробежки помогают не только укреплять сердце и мышцы, но и влияют на работу мозга, нервной системы, сосудов и даже органов слуха, рассказали ученые Пермского Политеха.

Мышцы во время бега начинают активно выделять биологически активные вещества, которые влияют на работу различных органов и запускают восстановительные процессы по всему организму, приводит пресс-служба вуза слова кандидата медицинских наук Валерия Литвинова.

Один из неожиданных эффектов — повышение креативности. Мозг переключается в режим свободных ассоциаций, что помогает находить нестандартные решения и генерировать идеи. Беговые тренировки приводят к увеличению объема гиппокампа — области мозга, отвечающей за память и обучение.

Бег влияет на работу блуждающего нерва, который участвует в регуляции сна, восстановления и эмоционального состояния. Ритмичное дыхание и циклические движения стимулируют нервные окончания в легких и крупных сосудах. Это помогает организму быстрее восстанавливаться после стресса и снижает тревожность.

Кто выносливее в беге — лошадь или человек

Регулярный бег оказывает влияние и на свойства крови. В ответ на физическую нагрузку организм постепенно увеличивает объем плазмы, а печень активнее вырабатывает альбумин — белок, удерживающий жидкость внутри сосудов. В результате кровь становится менее вязкой, что снижает риск образования тромбов, инфарктов и инсультов.

Ученые также отмечают противовоспалительное действие бега. Регулярный бег стимулирует нейрогенез — образование новых нервных клеток, отметил кандидат медицинских наук Сергей Солодников.

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Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?

Qprovessional

Очень важно, сохранить все свои насиженные места