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Кто выносливее в беге — лошадь или человек

Источник:
Sibnet.ru
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Человек эволюционно создан для бега на длинные дистанции и в этом с ним не может сравниться ни одно животное, включая лошадь.

В 2004 году антрополог Дэниэл Либерман и биолог Дэннис Брамбл опубликовали статью о том, что в ходе эволюции человек приобрел уникальную способность бегать на длинные дистанции.

Ученые утверждают, что все в организме человека сделано для того, чтобы он мог бегать на большое расстояние. Сухожилия, мышцы и связки ног действуют словно пружины, накапливаят эластическую энергию, когда мы делаем шаг, чтобы потом вытолкнуть вперед.

Люди унаследовали большие суставы коленей и стоп, которые выдерживают большие нагрузки. Чтобы лучше держать равновесие, природа наделила человека большими ягодичными мышцами. Подвижный торс добавляет устойчивости во время бега.

У человека необычайно высокое количество медленно сокращающихся мышечных волокон, которые делают его очень выносливым. У остальных хищников, напротив, высок процент содержания быстро сокращающихся волокон. Людей как отличных бегунов выделяет эффективная система охлаждения — «голые» тела быстро рассеивают тепло.

В спринте люди, конечно, проиграют скакунам, но вот на длинных дистанциях человек сможет побороться и даже обыграть лошадь. 

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Наука #Наука
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Топ комментариев

Wolf Hound

Предлагаю запретить общественников.

urbasik

Пушкин для них опасен. Смысл и так понятен. Веселился гулял но алкогольную отраву не употреблял.

Sovik

Грузия проголосовала за мир. Молодцы, не захотели становиться второй Украиной.

mosquito__2010

дак покажите этих общественников.данилон ты ?