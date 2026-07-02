Эксперт предупредила об опасности тренировок в жару

Высокая температура воздуха меняет реакцию организма на физические нагрузки, предупредила руководитель отделов обучения педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Анна Кравченко.

Летом привычные упражнения становятся опаснее из-за возрастающей нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Мышцы вырабатывают большое количество тепла, а организму приходится одновременно снабжать их кислородом и обеспечивать охлаждение через кожу.

По этой причине пульс во время тренировки становится выше, а утомляемость наступает быстрее. «Профессиональные спортсмены всегда корректируют планы с учетом температуры и влажности», — рассказал «Известиям» эксперт.

Одной из самых опасных ошибок считается бег под прямыми солнечными лучами в период с 11 до 16 часов. Организм получает избыточное тепло от собственных мышц, раскаленного асфальта и солнечного излучения, что ведет к тепловому истощению.



«Базовые правила для всех: не гнаться за зимними результатами, пить воду регулярно, выбирать тень и проветриваемые пространства и сокращать тренировку, если тело ясно дает понять, что сегодня ему тяжело. Летний фитнес может быть и приятным, и эффективным, если играть в одной команде со своим организмом», — посоветовала эксперт.