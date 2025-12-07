НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Почему утром тяжело делать зарядку

Источник:
Sibnet.ru
114 0
Девушка в спортзале
Фото: © Freepik.com
Люди, твердо решившие по утрам делать зарядку, часто сталкиваются с проблемой — они не могут заставить себя выполнять спортивные упражнения. О том, как справиться с собой, рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

«Каждый раз одно и то же: решаешь начать заниматься спортом с условного понедельника, решительно встаешь… Но само тело будто против. Почему и можно ли это исправить?» — написала в своем телеграм-канале Павлова.

По ее словам, у этой проблемы могут быть несколько причин:

  • циркадные ритмы и физиологическая «неготовность» организма. Утром температура тела ниже, мышцы и суставы часто еще «не включились», нервная система передает сигналы медленнее. Всё это снижает силу и выносливость;
  • хронотип («совы» или «жаворонки») и внутренняя усталость. Если вы — «сова», ранние тренировки идут вразрез с вашим внутренним ритмом. 
    Организм просто не успевает выработать нужный уровень бодрости и гормонов.
  • нарушения сна и недостаток восстановления. Недосып и ранний подъем снижают мотивацию и повышают ощущение «тяжести». Даже умеренные утренние тренировки могут вызывать сонливость, если тело не восстановилось;
  • привычка и адаптация. Если вы раньше не тренировались по утрам, организм еще не перестроился под новый режим. Первые недели ощущаются особенно тяжело, но потом циркадный ритм подстраивается.

Что делать

«Если каждое утро — борьба, и от этого страдает качество сна, питание и настроение, возможно, лучше выбрать другое время. Главное — постоянство, комфорт, безопасность и регулярность тренировок», — посоветовала врач.

Если все же хочется заниматься утром, то начните с мягкой разминки: 5–10 минут легких движений. Включайте яркий свет — он помогает «запустить» бодрость. «И потерпите 2–3 недели: потом будет легче», — сказала Павлова.

Еще по теме
Врач предупредила о смертельном вреде долгого сна
Опрос показал, когда молодежь начинает половую жизнь
Мошенники стали продавать икорный суп вместо икры
Эксперт объяснила апатию и усталость осенью и зимой
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Фитнес
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Строительство Северо‑Сибирской магистрали сочли нереальным
Путин назвал причину распада СССР
Маск раскрыл имя следующего президента США
Белый список: какие сайты доступны при отключении интернета
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

volodey19760802

Добровольная принудиловка продолжается...

AK47PROSecurity

Пффф. Естественно он ответит только на удобные ему вопросы.

Uynachalnica

СВО всего 9%? Тут даже на Шамана Томагавк хотели потратить, а у народа вопросов мало...

Voland2

Да работодатели скорее удавятся, чем заплатят сверхурочные...