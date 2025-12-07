Почему утром тяжело делать зарядку

Люди, твердо решившие по утрам делать зарядку, часто сталкиваются с проблемой — они не могут заставить себя выполнять спортивные упражнения. О том, как справиться с собой, рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

«Каждый раз одно и то же: решаешь начать заниматься спортом с условного понедельника, решительно встаешь… Но само тело будто против. Почему и можно ли это исправить?» — написала в своем телеграм-канале Павлова.

По ее словам, у этой проблемы могут быть несколько причин:

циркадные ритмы и физиологическая «неготовность» организма. Утром температура тела ниже, мышцы и суставы часто еще «не включились», нервная система передает сигналы медленнее. Всё это снижает силу и выносливость;

хронотип («совы» или «жаворонки») и внутренняя усталость. Если вы — «сова», ранние тренировки идут вразрез с вашим внутренним ритмом.

Организм просто не успевает выработать нужный уровень бодрости и гормонов. нарушения сна и недостаток восстановления. Недосып и ранний подъем снижают мотивацию и повышают ощущение «тяжести». Даже умеренные утренние тренировки могут вызывать сонливость, если тело не восстановилось;

привычка и адаптация. Если вы раньше не тренировались по утрам, организм еще не перестроился под новый режим. Первые недели ощущаются особенно тяжело, но потом циркадный ритм подстраивается.

Что делать

«Если каждое утро — борьба, и от этого страдает качество сна, питание и настроение, возможно, лучше выбрать другое время. Главное — постоянство, комфорт, безопасность и регулярность тренировок», — посоветовала врач.

Если все же хочется заниматься утром, то начните с мягкой разминки: 5–10 минут легких движений. Включайте яркий свет — он помогает «запустить» бодрость. «И потерпите 2–3 недели: потом будет легче», — сказала Павлова.