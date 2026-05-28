Пять причин начать кататься на велосипеде

Велосипед — не только удобный вид транспорта, но и эффективный спортивный тренажер. Кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская перечислила пять причин пересесть на «двухколесного друга».

«Во-первых, это отличная кардиотренировка. Когда человек крутит педали, у него учащается пульс, сердце работает активнее, повышается кровообращение, из-за чего сосуды становятся эластичнее. То есть простая велопрогулка работает как профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы», — отметила врач.

Во-вторых, во время катания на велосипеде человек чаще и глубже дышит. За счет этого сильнее вентилируются легкие, клетки снабжаются кислородом, улучшается обмен веществ. Это укрепляет иммунитет, снижает риск инфекционных заболеваний, и даже продлевает молодость.

В-третьих, становится меньше жировой ткани, взамен наращивается мышечная. Во время кручения педалей задействуются мышцы ягодиц, бедер, икр и стоп. «А для того, чтобы сохранять равновесие, тормозить и поворачивать, человек использует мышцы пресса, спины, плечевого пояса и рук», — добавила эксперт.

Средство для хорошего настроения

В-четвертых, повышается общая выносливость. Если регулярно ездить на велосипеде, организм привыкнет к нагрузкам и будет легче их переносить, энергии станет больше.

«В-пятых, езда на велосипеде, как и все циклические виды спорта, то есть с повторением движений (ходьба, бег, плавание, кручение педалей, гребля), способствует выравниванию дыхания, а это положительно воздействует на нервную систему», — пояснила врач.

В результате всего этого из организма выводится гормон стресса кортизол, налаживается эмоциональное состояние: отступают навязчивые мысли, улучшается настроение и качество сна.

«А если кататься по красивым местам, то вдобавок будет вырабатываться гормон счастья — так действуют свет, скорость и приятный вид», — заключила невролог.