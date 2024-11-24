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Чем полезна скандинавская ходьба?

Источник:
РБК
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Скандинавская (северная) ходьба поможет подтянуть форму и сбросить пару лишних килограммов. При этом она абсолютно безопасна, рассказал президент Федерации северной ходьбы Сергей Мещеряков.

Утверждение о том, что скандинавская ходьба — занятие для пенсионеров — абсолютно неверно. «Ей показано заниматься с любого возраста: на самом деле она представляет собой полноценный циклический вид спорта, только абсолютно безопасный — с нулевым травматизмом», — отметил в интервью РБК Мещеряков.

По его словам, активная ходьба с нордическими палками была разработана в 60-е годы прошлого века в Финляндии как физическая активность для школьников и студентов. 

Скандинавская ходьба развивает общую выносливость. Комфортный аэробный режим занятий увеличивает емкость легких. Она способствует не только совершенствованию координации движений, но и благоприятно влияет на жизнеспособность суставов: в отличие от бега они не испытывают  критической нагрузки, пояснил Мещеряков.

«А еще палочная ходьба приучает к регулярным активным прогулкам на воздухе: начав нордические тренировки, вы неизбежно сделаете окружающую природу своим постоянным спутником», — подчеркнул президент Федерации северной ходьбы.

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Спорт #Фитнес #Здоровье
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