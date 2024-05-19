Эксперты назвали упражнения для улучшения сексуальной функции

Выполнение планки и кардиоупражнений улучшают сексуальную функцию, рассказали сексопатолог Рэйчел Зар и физиотерапевт Джанель Хауэлл.

Планка считается эффективным способом укрепить мышцы пресса, рук, спины, тазового дна и ног. При регулярном выполнении это упражнение способствует сохранению здоровья сердца, приводит Daily Mail слова экспертов.

При выполнении планки развивается чувство баланса. Это помогает эффективнее двигаться во время секса и повышает устойчивость в различных позах, отметила Зар.

Регулярные кардиотренировки улучшают кровоток и повышают эффективность работы сердечно-сосудистой системы, что благотворно влияет на либидо.

Эти упражнения также помогают похудеть, что, в свою очередь, играет ключевую роль в осознании собственной привлекательности и вовлеченности в половую жизнь, подчеркнули эксперты.