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Эксперты назвали упражнения для улучшения сексуальной функции

Источник:
Daily Mail
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Выполнение планки и кардиоупражнений улучшают сексуальную функцию, рассказали сексопатолог Рэйчел Зар и физиотерапевт Джанель Хауэлл.

Планка считается эффективным способом укрепить мышцы пресса, рук, спины, тазового дна и ног. При регулярном выполнении это упражнение способствует сохранению здоровья сердца, приводит Daily Mail слова экспертов.

При выполнении планки развивается чувство баланса. Это помогает эффективнее двигаться во время секса и повышает устойчивость в различных позах, отметила Зар.

Регулярные кардиотренировки улучшают кровоток и повышают эффективность работы сердечно-сосудистой системы, что благотворно влияет на либидо.

Эти упражнения также помогают похудеть, что, в свою очередь, играет ключевую роль в осознании собственной привлекательности и вовлеченности в половую жизнь, подчеркнули эксперты.

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Жизнь #Здоровье #Фитнес
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nicollaich

Самая миролюбивая нация.Хотя...Какая там нация.Сброд со всего мира, уничтожвший коренных жителей америки.

pepelmetal

Не нужно тут свои содомистские желания озвучивать!

paramedic

Ога-ога, коварная Россия по результатам Минских соглашений обманула честного Зелибобу.Потом ещё раз обманула,...

scorpion2777

Он ими живёт, каждый день в уста берёт.