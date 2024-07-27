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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон занимался дискредитацией китайской вакцины

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство обороны США занималось дискредитацией на Филиппинах китайской вакцины от коронавируса Sinovac, следует из опубликованного правительственного документа.

Пентагон распространял среди филиппинцев сообщения, ставившие под сомнение безопасность и эффективность Sinovac, пишет Reuters со ссылкой на документ. Отмечается, что ведомство признало, что допустило некоторые ошибки в распространении информации о коронавирусе.

Официальные лица США признались в кампании по дискредитации иностранных вакцин после расследования Reuters, которое показало, как Пентагон проводил «секретные психологические операции» по дискредитации китайских вакцин в 2020 и 2021 годах, в разгар пандемии COVID-19.

Агентство тогда выявило не менее 300 аккаунтов в соцсетях, распространявших дезинформацию. Большинство этих аккаунтов были созданы американскими военными в целях противодействия растущему влиянию Китая на Филиппинах.

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Оборона #Армия #Здоровье
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Топ комментариев

Невезучий

Конечно расстроена и сбита с толку, видать до оргазма не довёл, поэтому написала заяву.

Danilon

Более того, коэффициент и дальше будет стремительно снижаться. И эту тенденцию как раз Путин то и усилил....

cre

У нас делается очень много для того, чтобы люди не рожали, уже лет 30.

Удавиков

две ракеты маловато, вот если бы два фаба 3000