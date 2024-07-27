Пентагон занимался дискредитацией китайской вакцины

Министерство обороны США занималось дискредитацией на Филиппинах китайской вакцины от коронавируса Sinovac, следует из опубликованного правительственного документа.

Пентагон распространял среди филиппинцев сообщения, ставившие под сомнение безопасность и эффективность Sinovac, пишет Reuters со ссылкой на документ. Отмечается, что ведомство признало, что допустило некоторые ошибки в распространении информации о коронавирусе.

Официальные лица США признались в кампании по дискредитации иностранных вакцин после расследования Reuters, которое показало, как Пентагон проводил «секретные психологические операции» по дискредитации китайских вакцин в 2020 и 2021 годах, в разгар пандемии COVID-19.

Агентство тогда выявило не менее 300 аккаунтов в соцсетях, распространявших дезинформацию. Большинство этих аккаунтов были созданы американскими военными в целях противодействия растущему влиянию Китая на Филиппинах.