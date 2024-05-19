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Врач объяснил пользу от утреннего секса для женщин и мужчин

Источник:
«Газета.ру»
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Утренний секс полезен и для женщин, и для мужчин, но есть исключения, рассказал врач-сексолог, вице-президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Андрей Булах.

«Для некоторых женщин утренний секс более предпочтителен, так как утром проще не думать ни о чем, расслабиться, переключиться. Ну и плюс частая ситуация, когда женщина к вечеру чувствует себя уставшей, вялой, испытывает сильное напряжение в связи с тем, что был сложный день, дети, работа и так далее», — сказал Булах в интервью «Газете.ру».

По его словам, у мужчин в утренние часы повышается уровень мужских гормонов — «это их пик». «Также происходит усиление притока крови к половым органам, к тазу, происходит расслабление», — пояснил врач.

«Утренняя эрекция, которая возникает у многих мужчин в норме, позволяет мужчине более эффективно провести сексуальный контакт. Особенно это полезно тем мужчинам, у которых есть те или иные проблемы с эрекцией в другое время», — отметил Булах.

Но он предупредил, что утренний секс подходит не всем, — некоторые люди не чувствуют себя достаточно бодрыми с утра. В таком случае интимные отношения лучше отложить на более комфортное время.

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