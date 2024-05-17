Путин объявил победу над безработицей

Благодаря проводимой экономической политике безработицы в России практически нет, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

«У нас сегодня благодаря целому ряду обстоятельств и прежде всего, конечно, экономической политике, которую проводит руководство страны и правительство, исторически минимальный уровень безработицы. Он уже опустился меньше 3% — 2,9-2,8% безработицы», — сказал он.

При этом отвечая на вопрос студента университета о возможности трудоустроиться в России, Путин отметил, что российский работодатель «достаточно капризен» и смотрит на молодого специалиста «критично».

Согласно представленным в апреле данным Росстата за январь — февраль 2024 года, уровень безработицы в России обновил исторический минимум и составил 2,8% от рабочей силы без исключения сезонного фактора.