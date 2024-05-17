Появился новый способ «угона» SIM‑карт

Мошенники научились похищать SIM-карты дистанционно. Для этого они подделывают учетную запись у оператора связи и выпускают eSIM, в результате прежний владелец лишается доступа к своему телефонному номеру.

Если раньше злоумышленникам нужно было прийти в офис с поддельными документами, то сейчас для «угона» SIM-карты достаточно скомпрометированной учетной записи и телефон, поддерживающий функцию eSIM, рассказал эксперт Александр Дубровин агентству «Прайм».

Он уточнил, что в последнее время число хищений телефонных номеров заметно выросло, на это повлияло развитие виртуальных операторов связи, способных подключить номер онлайн. Этим пользуются мошенники, выпуская электронные SIM-карты с чужими номерами телефона.

Дубровин напомнил, что за последние годы произошла трансформация номера телефона в средство идентификации личности. Получив доступ к SIM-карте, мошенник может снять средства со счетов или взять на имя владельца номера кредит.