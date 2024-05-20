Киев признал необходимость переговоров с Россией

Достичь устойчивого мира можно только по итогам переговоров с Россией, однако Киев будет наставать на своих условиях окончания военного конфликта, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко.

«Украина четко осознает, что война закончится переговорами», — сказал Литвиненко в видеообращении, опубликованном пресс-службой СНБО, подчеркнув при этом, что его страна нуждается не просто в перемирии, а в «устойчивом мире на десятилетия».

Он отметил, что Украина намерена настаивать только на своей «формуле мира», включающей вывод российских войск за границы 1991 года и выплату репараций. Литвиненко также потребовал гарантий безопасности со стороны западных союзников.

Однако из таких гарантий он назвал вступление Украины в НАТО. По его словам, Киев надеется получить приглашение в альянс уже на саммите, который пройдет в Вашингтоне в июле. Приглашение «охладит много горячих голов в России», уточнил Литвиненко.

Президент Владимир Путин 17 мая заявил, что базой для переговорного процесса России и Украины мог бы стать проект договора, согласованный на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года. При этом он подчеркнул, что Россия не примет ультиматум.