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Раскрыта причина крушения вертолета президента Ирана

Источник:
Sibnet.ru
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Место крушения вертолета президента Ирана
Место крушения вертолета президента Ирана
Фото: © соцсети

Причиной крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси стала техническая неисправность, сообщило информационное агентство IRNA со ссылкой на иранские власти.

«Раиси принял мученическую смерть в воскресенье (19 мая 2024 года) в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности вертолета», — говорится в сообщении.

Вертолет Bell-212 американского производства потерпел крушение в воскресенье, 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. На борту находились президент Иран Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амира Абдоллахиан и другие официальные лица. Все они погибли.

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Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу ранее заявил, что вертолет президента не подавал аварийных сигналов.

По его словам, в Турции, которая участвовала в поисковых работах, отследили, подавал ли вертолет сигнал, и связались по этому поводу с иранской стороной. «Мы думаем, что сигнальная система была выключена или что в вертолете ее вообще не было», — сказал он.

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paramedic

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pepelmetal

Не нужно тут свои содомистские желания озвучивать!

scorpion2777

Он ими живёт, каждый день в уста берёт.

paramedic

Сбер принимает монеты с комиссией, якобы за пересчёт. Шах и мат! )))