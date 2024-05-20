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Президент Ирана Эбрахим Раиси. СПРАВКА

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Ирана Эбрахим Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси
Фото: © пресс-служба президента России/ТАСС
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в крушении вертолета, произошедшем в гористой местности на северо-западе страны. 

Раиси возвращался из Азербайджана, где он вместе со своим коллегой Ильхамом Алиевым открывал плотину. Его сопровождали глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Все они погибли.

Биография

Эбрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в семье священнослужителя. Был сейидом (почетный титул мусульман, возводящих свою родословную к пророку Мухаммеду).

Получил духовное образование в элитной семинарии города Кум. Окончил юридический факультет Университета им. Шахида Мотахари в Тегеране. Стал доктором права.

Раиси принимал активное участие в Исламской революции в 1979 году, которая свергла монархию в Иране и провозгласила теократическую республику.

Сделал карьеру в прокуратуре. Начал с должности чиновника в судебной канцелярии города Кередж в пригороде Тегерана, завершил — на посту генерального прокурора страны.

Возглавлял Верховный суд страны. Инициировал на этом посту ряд реформ, направленных, в частности, на борьбу с коррупцией и защите прав женщин.

Впервые баллотировался на пост президента в 2017 году, но проиграл Хасану Роухани. На следующих выборах 2021 года победил. Придерживался консервативных антизападных взглядов, но заявлял о готовности к диалогу.

Жена — Джамила Аламольхода — доктор философских наук. Две дочери.

Полномочия

В иранской политической системе президент — не главное лицо. Главой государства является рахбар (духовный лидер). Сейчас это пост занимает аятолла Али Хаменеи.

Президент в Иране, скорее, выполняет функции премьер-министра, но с большим уклоном в политику, в том числе и внешнею.

Избирается президент на прямых всенародных выборах с реальной конкуренцией. Но кандидаты проходят через предварительный фильтр, специальной религиозной комиссии, которая отсекает «недостойных» претендентов.

При этом президентом может стать и кандидат, находящийся в сложных отношениях с клерикальной верхушкой. Такими были Мухаммад Хатами и Махмуд Ахмадинежад.

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