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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Польский генерал предсказал скорое наступление ада на Украине

Источник:
Onet.pl
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Вооруженные силы Украины имеют максимум месяц на подготовку к российскому наступлению, заявил профессор Ягеллонского университета, бывший ректор Академии национальной обороны Польши генерал Богуслав Пацек.

«Для Украины настало очень тяжелое время. <…> Украина держится из последних сил. Не хватает всего. Не только боеприпасов, но и многого другого, что позволило бы ей эффективно обороняться», — считает он.

По словам Пацека, американская помощь поможет ВСУ продержаться несколько месяцев, но судьбу конфликта она не изменит. «За очень короткое время Украина должна воспользоваться новым законом о мобилизации и сформировать новые батальоны для отправки на фронт», — сказал генерал.

Он отметил, что Киеву нужно в оперативном порядке призвать как минимум 300 тысяч военнослужащих, а это «очень непростая задача».

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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Топ комментариев

Denis CENTR

Спецназовцам теперь наверное стремно за свой университет 😂😂😂

pepelmetal

Но хотя бы один фе16 нужно на выставку!

nicollaich

"балтийские собачонки сша"©.Золотые слова.

scorpion2777

Не они как абрамсы, в тылу будут отсиживаться.