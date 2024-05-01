Польский генерал предсказал скорое наступление ада на Украине

Вооруженные силы Украины имеют максимум месяц на подготовку к российскому наступлению, заявил профессор Ягеллонского университета, бывший ректор Академии национальной обороны Польши генерал Богуслав Пацек.

«Для Украины настало очень тяжелое время. <…> Украина держится из последних сил. Не хватает всего. Не только боеприпасов, но и многого другого, что позволило бы ей эффективно обороняться», — считает он.

По словам Пацека, американская помощь поможет ВСУ продержаться несколько месяцев, но судьбу конфликта она не изменит. «За очень короткое время Украина должна воспользоваться новым законом о мобилизации и сформировать новые батальоны для отправки на фронт», — сказал генерал.

Он отметил, что Киеву нужно в оперативном порядке призвать как минимум 300 тысяч военнослужащих, а это «очень непростая задача».