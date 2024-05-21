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Военная операция на Украине
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Глава МИД Германии оказалась в Киеве с неожиданным визитом

Источник:
РБК
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Глава МИД Германии оказалась в Киеве с неожиданным визитом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Киев с необъявленным визитом — это уже ее пятая поездка на Украину с начала специальной военной операции.

По прибытии Бербок отметила сложную ситуацию в стране и заверила Украину в солидарности. Министр призвала продолжать оказывать помощь Киеву, особенно усилить поставки средств противовоздушной обороны, приводит ее слова РБК,

Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта заявил, что стране необходимы пять-семь американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Они «разблокируют небо» и помогут защитить промышленность, пояснил глава государства.

Вечером Бербок планировала отправиться в Харьков, но поездку отменили по соображениям безопасности.

За последнее время российские войска взяли под контроль более десятка населенных пунктов в Харьковской области.

Тема: Военная операция на Украине
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