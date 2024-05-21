Российские войска за две недели захватили больше территории в Харьковской области, чем Вооруженные силы Украины за три месяца контрнаступления летом 2023 года. Какие цели преследует Россия и как это изменит ход СВО?

Штурмовые группы российских войск в Харьковской области Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ

Настроение в Киеве мрачное. «Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков», — заявил накануне украинский президент Владимир Зеленский во время визита в этот город.

Российская армия в Харьковской области ведет наступления по двум основным направлениям — село Липцы и городок Волчанск. От первого до центра Харькова — всего 34 километра. И после его взятия до миллионного города не останется крупных населенных пунктов. Сейчас армия пытается охватить Липцы с флангов, нанося удары по коммуникациям.

Волчанск и Харьков разделяют 73 километра. Контроль над ним позволит не только выйти к окраинам миллионного мегаполиса, но и откроет возможность прорыва в тыл украинской группировки в районе Купянска. А это при идеальном раскладе может обрушить оборону ВСУ на этом участке.

Российские войска группировки «Север» освободили уже порядка 40% территории Волчанска, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. «Основная часть северной части города уже полностью освобождена <...>. Продвижение идет медленно, но уверенно», — сказал он, отметив, что украинские войска подтягивают «очень серьезные силы» и «пытаются контратаковать».

Чего добивается Россия

Глубокого прорыва фронта и масштабных наступательных операций, типа Висло-Одерской в Великую Отечественную, ждать в Харьковской области не стоит. Расклад сил пока к этому не располагает.

Не будет и штурма Харькова. Президент Владимир Путин в ходе визита в Китай заверил, что таких планов на сегодня нет. Да и сложно себе представить бои в миллионном городе. Российская армия будет избегать подобных операций, предпочитая уничтожать военную инфраструктуру и коммуникации.

Россия в Харьковской области преследует цели:

Создание санитарной зоны у государственной границы. «Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности», — отмечал Путин.

Растягивание фронта и раздергивание резервов ВСУ. Россия создает постоянное давление по всей линии боевого соприкосновения и неожиданно наносит удары то в одном, то в другом месте. Украина вынуждена судорожно реагировать, перебрасывая подкрепления на десятки и сотни километров. Такой подход на Западе назвали «стратегией тысячи порезов». Ее цель — изматывание украинских сил.

Окончательное закрепление стратегической инициативы. На практике это должно найти воплощение в создании выгодной для последующих мощных ударов оперативной конфигурации фронта. С какого участка начнется этот процесс, покажет время.

Причины успехов российской армии

Победителем конфликта станет армия, которая быстрей и эффективней приспособится к новым условиям ведения боевых действий. Российские вооруженные силы, несмотря на множество проблем, доказали, что это им под силу. Россия же, как государство, показало, что может оснастить армию всем необходимым.

Сильные стороны российской армии:

Россия решила проблему комплектования. После череды неудач власти вынуждены были объявить частичную мобилизацию. Затем был развернут набор добровольцев и контрактников. Эти меры позволили не только пополнить действующие войска, но и создать резервы.

Россия сумела разогнать ОПК. Объемы производства выросли кратно. Решена проблема дефицита артиллерийских снарядов. Войска получили системы вооружений, позволившие изменить ситуацию на поле боя. Наибольший эффект произвели дроны-камикадзе «Ланцет» и бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции наводят ужас на бойцов ВСУ Фото: © Минобороны

Перестроена система боевого управления. Россия отказалась от использования батальонных тактических групп. Российские войска воюют теперь полноценными бригадами, дивизиями, корпусами и армиями с единым командованием, комплектом усиления и налаженным взаимодействием.

Причины неудач украинских сил

Вооруженные силы Украины оказались заложником несостоятельности украинского государства, полностью зависимого от поддержки Запада.

Слабые стороны ВСУ:

Большой некомплект личного состава в украинских силах. Наиболее грамотные и мотивированные в ВСУ уже выбиты. Военнообязанные желанием ехать на фронт не горят. И даже ужесточение мобилизации проблемы не решит. Толку от неподготовленных и немотивированных солдат будет не много.

Дефицит боевой техники и боеприпасов. Украина на 100% зависит от помощи извне. Уже очевидно, что Запад потребности украинской армии в вооружениях и снарядах обеспечить не может. Европа опустошила свои арсеналы. Большие запасы остаются у США, но ими Пентагон делиться не спешит.

Слабое боевое управление. ВСУ действуют сборной солянкой. Один батальон бригады может воевать под Часовым Яром, второй — под Купянском. Сейчас в Волчанске задействованы разрозненные подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, территориальной обороны, пограничники, спецназы различных ведомств.

Что дальше

Самая большая проблема для ВСУ — это бомбы с УМПК. Авиация ВКС, не заходя в зону ПВО, 500-килограммовыми и полуторатонными болванками, оснащенными крыльями и спутниковым наведением, смешивает украинские позиции с землей. И только потом туда под прикрытием артиллерии заходят российский штурмовые отряды.

Украина по традиции вновь надеется на чудо-оружие. «Все, что нам нужно, – это две системы Patriot», — сказал Зеленский. По его словам, двух батарей американского зенитно-ракетного комплекса будет достаточно, чтобы отогнать российскую авиацию и стабилизировать ситуацию в Харьковской области. А семь-девять таких систем, по утверждению президента Украины, и вовсе позволят переломить обстановку на фронте.

Запад сейчас ищет ЗРК Patriot для Киева. Над их передачей думают Германия и США. Но Украине они не помогут. Воюют не единичные вооружения, а сложные системы — армии, которые опираются на экономику государств.

Россия выбирает место и время для следующего удара. Киев опасается, что российские войска пойдут на Сумы. А еще они могут одновременно ударить в Запорожье и на Южнодонецком направлении. ВСУ вынуждены будут перебрасывать свои силы с участка на участок, постепенно истощая и без того небогатые ресурсы.