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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Истек срок президентских полномочий Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
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Срок президентских полномочий Владимира Зеленского формально истек в понедельник, 20 мая. Россия поставила под сомнение его легитимность как главы государства.

«Для России вопрос о легитимности Зеленского имеет значение, судьбоносные документы надо подписывать с легитимными властями», — заявил ранее президент Владимир Путин.

Новые выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года. Но они не прошли из-за военного положения. Закон о правовом статусе этого положения запрещает проведение любых выборов во время его действия. На этот аргумент ссылается офис Зеленского.

Но тут есть серьезный правовой казус, приводит украинское издание «Страна» мнение экспертов. Конституция Украины не предусматривает никаких исключений для президентских выборов. Она требует их проведения каждые пять лет. А Конституция, как главный закон страны, выше по статусу любого другого законодательного акта.

Понимая риск потери Зеленским легитимности, западные партнеры Украины призывали Киев все же провести президентские выборы. Об этом, в частности, говорили спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс и американский сенатор Линдси Грэм.

Найти выход из правовой коллизии мог бы Конституционный суд Украины (ВСУ). Но офис президента не стал к нему обращаться из опасения, что суд примет решение не в пользу Зеленского, пишет «Страна». 

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

nicollaich

Самая миролюбивая нация.Хотя...Какая там нация.Сброд со всего мира, уничтожвший коренных жителей америки.

paramedic

Ога-ога, коварная Россия по результатам Минских соглашений обманула честного Зелибобу.Потом ещё раз обманула,...

pepelmetal

Не нужно тут свои содомистские желания озвучивать!

scorpion2777

Он ими живёт, каждый день в уста берёт.