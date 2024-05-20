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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Британия заявила о нежелании напрямую воевать с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Британские власти не хотят идти на прямой военный конфликт с Россией, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

Так глава Минобороны ответил на вопрос, почему британские силы помогали Израилю перехватывать запущенные Ираном ракеты и беспилотники, но не оказывали подобной поддержки в случае с Украиной.

«Мы не хотим участвовать в прямом конфликте с Россией. Мы не намерены идти и вести эту войну», — сказал Шэппс в интервью BBC.

Он также ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Запад не хочет, чтобы Москва проиграла в конфликте.

«Я думаю, что это совершенно бессмысленно для Запада. Мы должны понимать, что находимся в экзистенциальной битве за то, как мы управляем мировым порядком и за саму демократию», — сказал Шэппс.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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