Британия заявила о нежелании напрямую воевать с Россией

Британские власти не хотят идти на прямой военный конфликт с Россией, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

Так глава Минобороны ответил на вопрос, почему британские силы помогали Израилю перехватывать запущенные Ираном ракеты и беспилотники, но не оказывали подобной поддержки в случае с Украиной.

«Мы не хотим участвовать в прямом конфликте с Россией. Мы не намерены идти и вести эту войну», — сказал Шэппс в интервью BBC.

Он также ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Запад не хочет, чтобы Москва проиграла в конфликте.

«Я думаю, что это совершенно бессмысленно для Запада. Мы должны понимать, что находимся в экзистенциальной битве за то, как мы управляем мировым порядком и за саму демократию», — сказал Шэппс.