Наибольшую сложность для армии Украины сейчас представляет покровское направление в Донбассе, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что подробно разбирает ситуацию на сложных направлениях с военным командованием. Так, главнокомандующий Александр Сырский докладывал за 26 июля о ситуации в этом районе дважды.

Зеленский пообещал сделать все для усиления позиций ВСУ. Несколько дней назад Сырский назвал покровское направление среди наиболее сложных, а Генштаб ВСУ затем признал успешность действий российских войск на этом направлении

Украинские эксперты признают, что ВСУ не могут локализовать тактический кризис, возникший на покровском направлении. В настоящее время российская армия полностью владеет здесь стратегическим преимуществом.