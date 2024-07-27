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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский назвал самое сложное направление для ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Наибольшую сложность для армии Украины сейчас представляет покровское направление в Донбассе, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что подробно разбирает ситуацию на сложных направлениях с военным командованием. Так, главнокомандующий Александр Сырский докладывал за 26 июля о ситуации в этом районе дважды.

Зеленский пообещал сделать все для усиления позиций ВСУ. Несколько дней назад Сырский назвал покровское направление среди наиболее сложных, а Генштаб ВСУ затем признал успешность действий российских войск на этом направлении

Украинские эксперты признают, что ВСУ не могут локализовать тактический кризис, возникший на покровском направлении. В настоящее время российская армия полностью владеет здесь стратегическим преимуществом.

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Оборона #Конфликты #Армия
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