Российские военные группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Бердычи в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.

Также подразделения группировки улучшили тактическое положение и ударили по позициям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Воздвиженки, Калиново, Сокола, Новопокровского и Прогресса.

Бердычи расположены в 23 километрах от Донецка. Несмотря на небольшой размер, село является важным стратегическим пунктов — оно находится в пригороде Авдеевки на ключевой дороге, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ

Ожидается, что теперь ударная группировка российской армии выйдет на оперативный простор с возможностью дальнейшего продвижения к реке Волчья и Карловскому водохранилищу, где находится одна из ключевых линий обороны ВСУ с угрозой захода в тыл противнику.