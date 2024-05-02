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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные освободили стратегическое село на Донбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Бердычи в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.

Также подразделения группировки улучшили тактическое положение и ударили по позициям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Воздвиженки, Калиново, Сокола, Новопокровского и Прогресса.

Бердычи расположены в 23 километрах от Донецка. Несмотря на небольшой размер, село является важным стратегическим пунктов — оно находится в пригороде Авдеевки на ключевой дороге, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ

Ожидается, что теперь ударная группировка российской армии выйдет на оперативный простор с возможностью дальнейшего продвижения к реке Волчья и Карловскому водохранилищу, где находится одна из ключевых линий обороны ВСУ с угрозой захода в тыл противнику.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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