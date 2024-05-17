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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

CNN рассказал о неготовности Украины к российскому наступлению

Источник:
CNN
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались не готовы к российскому наступлению на Харьков, сообщил с места боев корреспондент CNN Ник Пэйтон Уолш.

«За последние недели они добились успеха и значительно продвинулись вперед <...>, украинцы оказались не готовы к этому», — приводит ТАСС репортаж CNN.

Съемочная группа CNN обратила внимание на отсутствие серьезных фортификационных сооружений на украинской стороне.

По словам Уолша, «Россия, судя по всему, собрала свои ресурсы, чтобы превратить свою экономику в экономику военного времени, восстановить фокус и рабочую силу, в то время как моральный дух Украины остался подорванным».

По данным Минообороны России, за сутки подразделения группировки войск «Север» в глубину обороны противника в районе населенных пунктов Волчанск, Дергачи и Липцы Харьковской области.


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Danilon

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hunter967

Такими шагами они смогут подорвать только свой пупок

Asd10

Вовка в три девятом царстве. "Так вы и есть за меня будете? " - "Ага!!! "