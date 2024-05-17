CNN рассказал о неготовности Украины к российскому наступлению

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались не готовы к российскому наступлению на Харьков, сообщил с места боев корреспондент CNN Ник Пэйтон Уолш.

«За последние недели они добились успеха и значительно продвинулись вперед <...>, украинцы оказались не готовы к этому», — приводит ТАСС репортаж CNN.

Съемочная группа CNN обратила внимание на отсутствие серьезных фортификационных сооружений на украинской стороне.

По словам Уолша, «Россия, судя по всему, собрала свои ресурсы, чтобы превратить свою экономику в экономику военного времени, восстановить фокус и рабочую силу, в то время как моральный дух Украины остался подорванным».

По данным Минообороны России, за сутки подразделения группировки войск «Север» в глубину обороны противника в районе населенных пунктов Волчанск, Дергачи и Липцы Харьковской области.