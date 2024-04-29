Адам Кадыров стал куратором Российского университета спецназа

Шестнадцатилетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам назначен куратором Российского университета спецназа, сообщил сам Кадыров.

«По просьбе дорогого брата, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС», — написал Кадыров в телеграм-канале.

По его словам, Адам «тесно знаком с деятельностью знаменитого университета», поэтому отлично справится с возложенными обязанностями.

Российский университет спецназа — частное учебное заведение, где тренируют бойцов спецподразделений. Основано в Гудермесе в 2013 году по инициативе Рамзана Кадырова. Власти Чечни регулярно отчитываются о подготовке на базе университета добровольцев, которые едут на СВО.

Адам Кадыров — третий сын главы Чечни. Осенью 2023 года он получил пять орденов и медалей за пять недель. Награждения стартовали в начале октября, после публикации Рамзаном Кадыровым видео, как его 15-летний сын избивает арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиты Журавеля.

Юноша также курирует батальон имени Байсангура Беноевского и батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны России. Также он занимает должность начальника Службы безопасности главы республики.