Имя одного из сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова — 15-летнего Адама — в последнее время не сходит со страниц СМИ и соцсетей. Сначала был скандал с избиением арестованного в СИЗО, затем ряд наград. А до этого он прославился как непобедимый боец и актер.

Адам Кадыров родился 24 ноября 2007 года, его отец уже был главой Чечни. Мальчик — третий сын и седьмой ребенок. В шесть лет стал самым юным в России хафизом (человеком, наизусть выучившим Коран).

В спорте только победы

Адам с детства занимается единоборствами. В восемь лет он принял участие в турнире по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016 и единогласным решением судей одержал победу.

Правда, соревнования обернулись скандалом из-за участия детей, так как по правилам MMA дети до 12 лет не допускаются не только к боям, но даже как зрители. Глава Союза ММА России Федор Емельяненко заявил, что подобное недопустимо. Его поддержали другие известные персоны в мире единоборств.

В следующие три года Кадыров побеждал еще, в том числе в поединках по кикбонсингу и любительскому боксу. А в апреле 2021 случился еще один триумф, вызвавший резонанс в спортивном обществе. Соперник Кадырова Аслан Биттиров доминировал два раунда, когда рефери прервал его атаку и начал отсчитывать нокдаун, хотя тот твердо стоял на ногах.

«Довольно непонятно, если честно», — сказал в эфире комментатор «Матча», после чего бой признали завершенным. Кадыров-старший тогда заявил, что удар пришелся в глаз, поэтому судья остановил бой. Адам был готов к реваншу: «Кто сомневается — делайте ставки, я вам покажу».

Актер и президент

В 11 лет Адам снялся в турецком сериале ««Воскресший Эртугрул». В нем рассказывается о жизни Эртугрула-бея, отца основателя Османской империи Османа I, события происходят в XIII веке. По данным РИА Новости, сериал пользовался большой популярностью в Чечне.

Глава республики сначала критиковал сериал, по его мнению «история хорошая, а фильм никакой». Но затем изменил мнение, побывал на съемочной площадке в Турции и приглашал режиссера и актеров в Чечню.

В 13 лет Адам выиграл первые выборы — он стал президентом ученического самоуправления в Центре образования. Из трех кандидатов за Адама проголосовало абсолютное большинство избирателей — 81,7%.

Избиение в СИЗО

Рамзан Кадыров в конце сентября опубликовал видео, на котором его сын избивает 19-летнего Никиту Журавеля, который с мая находится в СИЗО Грозного по обвинению в сожжении Корана в Волгограде. Дело расследуется в Чечне по решению председателя СК Александра Бастрыкина из-за «многочисленных обращений» жителей республики «с просьбой признать их потерпевшими».

Адам в костюме цвета хаки наносит сидящему на стуле Журавелю удары руками и ногами, а потом стаскивает на пол и продолжает избивать. Глава Чечни заявил, что его сын «правильно сделал» и он гордится таким поступком.

МВД по факту избиения отказало в возбуждении уголовного дела, так как Адаму 15 лет, то есть у него не наступил возраст уголовной ответственности. Кремль комментировать инцидент отказался.

В октябре Адам Кадыров удостоился звания Героя Чеченской Республики за «активную общественную деятельность, значительный вклад в развитие молодежной политики и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения». Затем другие республики, где исповедуют ислам, начали вручать Адаму награды.

Список наград Адама Кадырова



Герой Чечни

Орден «Дуслык» — вторая по значимости госнаграда Татарстана

Орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой»

Орден «За заслуги перед Уммой» I степени

Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»

Орден «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»)

В начале ноябре Адам Кадыров был назначен на «важную» и «ответственную» должность в службе безопасности отца, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Глава Минздрава Чечни Адам Алханов, поздравляя Кадырова, раскрыл, что тот стал начальником отдела обеспечения безопасности своего отца.

«Адам Кадыров, несмотря на пока еще молодые годы, уже обладает богатым практическим опытом, но главное — в нем силен дух настоящего и отважного воина, которого, абсолютно уверен, никто и ничто не остановит в деле защиты своего отца, Народа, Религии и Родины», — написал Алханов в телеграм-канале.