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Варшава подала заявку на размещение ядерного оружия

Источник:
РИА Новости
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Польша официально подала заявление об участии в программе Nuclear Sharing, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский.

В настоящее время в программе НАТО Nuclear Sharing принимают участие Бельгия, Италия и Германия. При этом полный контроль над размещенным в рамках этой программы ядерным оружия осуществляют американцы.

По словам Залевского, Польша заявила о своей готовности участия в этой программе. Сам замминистра выступает за размещение ядерного оружия на территории Польши без согласований внутри страны.

Чиновник отметил, что не понимает, с какой целью президент Анджей Дуда поднял этот вопрос внутри Польши, а не в беседах с партнерами из НАТО и США. Это создает внутренний политический конфликт, уточнил он.

Дуда ранее заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. После этого президента раскритиковал премьер Польши Дональд Туск.

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Политика #Мир #Оружие
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