Макрон нашел способ повлиять на Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон нашел способ повлиять на российского лидера Владимира Путина — он хочет добиться своей цели через председателя КНР Си Цзиньпина.

«Макрон намерен углубить свои личные связи с Си во время двухдневного визита во Францию, обращаясь к китайскому лидеру с просьбой побудить Владимира Путина прекратить конфликт России на Украине», — пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Ранее МИД Китая уточнило, что Си Цзиньпин нанесет визиты в Сербию, Францию и Венгрию в период с 5 по 10 мая. Это будет первая поездка главы китайского государства в Европу за последние пять лет.

Си Цзиньпин был во Франции последний раз пять лет назад. Ожидается, что лидер КНР обсудит с Макроном двусторонние связи, а также китайско-европейские отношения. Кроме того, они обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.