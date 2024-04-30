Проверять сексуальную ориентацию чиновников предложили в России

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением на пост.

Депутат в интервью изданию «Самарское обозрение» отметил, что в таких проверках нет «ничего предосудительного и плохого», когда речь идет об учреждениях и органах власти, напрямую связанных с воспитанием детей и молодежи.

По его словам, для представителей ЛГБТ (движение признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) такие учреждения и органы власти должны стать «зонами недоступности».

«Защита традиционных семейных ценностей — один из постулатов государственной политики, и к людям, которые этим занимаются, необходимо подходить особенно внимательно», — подчеркнул парламентарий.