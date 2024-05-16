Шойгу назвал свою главную задачу на посту секретаря Совбеза РФ

Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу заявил, что на новом посту его основной задачей станет специальная военная операция на Украине.

«Сложно выделить какую-то [одну задачу], но главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция — производство боеприпасов, вооружение и военная техника. Считаю, что для нас для всех это основная задача», — сказал Шойгу в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Зачем Путин сменил Шойгу на Белоусова

По словам секретаря Совбеза, «сейчас, как сказал Верховный главнокомандующий, да это и видно, и очевидно, — на всех направлениях идет наступление». «И идет довольно неплохо», — добавил он.

«Я надеюсь на то, что и дальше будет такое же движение, созданы для этого определенные резервы. Необходимы резервы и по людям, и по технике, и по боеприпасам, Это, наверное, главная задача на сегодняшний день. А так — входим в новую профессию», — отметил Шойгу.