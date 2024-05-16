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Шойгу назвал свою главную задачу на посту секретаря Совбеза РФ

Источник:
Sibnet.ru
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Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу заявил, что на новом посту его основной задачей станет специальная военная операция на Украине.

«Сложно выделить какую-то [одну задачу], но главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция — производство боеприпасов, вооружение и военная техника. Считаю, что для нас для всех это основная задача», — сказал Шойгу в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

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По словам секретаря Совбеза, «сейчас, как сказал Верховный главнокомандующий, да это и видно, и очевидно, — на всех направлениях идет наступление». «И идет довольно неплохо», — добавил он.

«Я надеюсь на то, что и дальше будет такое же движение, созданы для этого определенные резервы. Необходимы резервы и по людям, и по технике, и по боеприпасам, Это, наверное, главная задача на сегодняшний день. А так — входим в новую профессию», — отметил Шойгу.

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Политика #Россия
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