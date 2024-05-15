Глава МВД связал нехватку полицейских с низкой зарплатой

Ситуация с нехваткой личного состава в МВД усугубилась, ведомству не хватает 152 тысяч человек, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

«Скажу, не что мы делаем, мы делаем все, что можем, я скажу, что мы не можем. Мы не можем напечатать деньги, увеличить зарплату как основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел. А ситуация у нас не просто изменилась, она усугубилась», — сказал Колокольцев, выступая в Совете Федерации во вторник.

По его словам некомплект личного состава оценивается в 152 тысячи человек. В Приморье он составляет 20%, в Магадане — 24%, Туле — 23%. В патрульно-постовой службе не хватает 25% сотрудников, в следственной части — 21%, в уголовном розыске — 20%.

«О чем говорят эти цифры? Эти цифры говорят о том, что один сотрудник органов внутренних дел работает за четверых», — пояснил глава МВД.

Основные причины сложившейся ситуации, по его словам, — это недостаточные уровни заработной платы и социальных гарантий.