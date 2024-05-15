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Путин запретил иноагентам участвовать в выборах

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней, документ опубликован на портале правовой информации. До этого соответствующий закон одобрил Совет Федерации.

Речь в документе идет как о выборах в федеральные и региональные органы государственной власти, так и в органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.

Вступивший в силу закон обязывает избирком принимать документы россиян для участия в выборах лишь в том случае, если они не входят в реестр иноагентов. При этом зарегистрированный для участия в выборах кандидат не может быть включен в реестр.

Если иноагент уже занимает публичную должность, он сможет остаться на своем посту лишь в том случае, если в течение 180 дней с даты вступления закона в силу был исключен из реестра — иначе полномочия такого политика будут прекращены досрочно.

Иноагентам и лицам, включенным в единый реестр сведений о причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, запрещается быть наблюдателями на выборах всех уровней, а также доверенными лицами кандидатов.

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Политика #Россия
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