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Студенческие билеты и зачетки станут электронными

Источник:
Sibnet.ru
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в России эксперимента по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный формат.

Он продлится с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года, сообщила пресс-служба правительства. Пилотный проект пройдет на добровольной основе, он затронет студентов колледжей и вузов, ординаторов и аспирантов.

Документы, подтверждающие их обучение, переведут в электронный вид — они появятся в личном кабинете на портале «Госуслуги» и в мобильном приложении в виде QR-кода.

Электронную версию документов можно использовать для покупки льготных билетов, а также для прохода в учебные заведения.

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