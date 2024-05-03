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НАТО обвинила Россию во вредоносной деятельности

Источник:
ТАСС
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НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории альянса, включая «дезинформацию и саботаж», и пообещала, что продолжит снабжать Украину, несмотря ни на что.

По информации дипломатического источника ТАСС, в Брюсселе в четверг состоялось заседание Североатлантического совета на уровне послов, на котором обсуждались расследования в странах НАТО «тайной деятельности в интересах России».

«Страны НАТО глубоко озабочены недавними вредоносными действиями на территории альянса, включая те, в результате которых были начаты расследования и многие лица были обвинены в деятельности в пользу враждебного государства в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Великобритании», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что эти действия якобы включают «дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибернетические операции и другие гибридные операции».

Страны НАТО, следует из заявления, намерены обеспечить свою готовность «защищаться от гибридных действий или нападений». В документе подчеркивается, что подобные действия «не удержат НАТО от продолжения снабжения Украины».

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