НАТО обвинила Россию во вредоносной деятельности

НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории альянса, включая «дезинформацию и саботаж», и пообещала, что продолжит снабжать Украину, несмотря ни на что.

По информации дипломатического источника ТАСС, в Брюсселе в четверг состоялось заседание Североатлантического совета на уровне послов, на котором обсуждались расследования в странах НАТО «тайной деятельности в интересах России».

«Страны НАТО глубоко озабочены недавними вредоносными действиями на территории альянса, включая те, в результате которых были начаты расследования и многие лица были обвинены в деятельности в пользу враждебного государства в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Великобритании», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что эти действия якобы включают «дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибернетические операции и другие гибридные операции».

Страны НАТО, следует из заявления, намерены обеспечить свою готовность «защищаться от гибридных действий или нападений». В документе подчеркивается, что подобные действия «не удержат НАТО от продолжения снабжения Украины».