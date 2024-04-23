Филолог перечислила забавные и странные ошибки «Тотального диктанта»

«Тотальный диктант» прошел 20 апреля, зав кафедрой филологии НГТУ НЭТИ доктор филологических наук Галина Мандрикова назвала слова, которые вызвали затруднения в написании.

«Когда я увидела слово "почерк" в тексте, то сразу поняла, что ошибки в данном слове мы точно встретим и не раз — был и "подчерк", а также и "баллы" вместо "балов" и, конечно же "юнный". Одной из неожиданных ошибок стали "феолетовые" вместо "фиолетовых" и даже написание XIX век как IXX», — рассказала Мандрикова.

Также были ошибки в словах маскарад («москарад»), клеенчатый («клюёнчатые»). По словам эксперта, немногие помнят верное написание городов и стран, — «досталось» Петербургу и Швейцарии.

«Но самые забавные ошибки — это всегда ошибки-ослышки. Как человек услышал, так он это и записывает. Например, в тексте диктанта есть "вырастешь — прочтешь", а если написать "вырастишь — прочтешь", меняется ли смысл? Меняется», — дополнила эксперт проверяющей комиссии.