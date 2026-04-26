Единый государственный экзамен по истории станет сложнее

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) продолжает постоянно меняться, в будущем, возможно, появится его устная часть, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.



ЕГЭ по истории сегодня невозможно сдать просто выучив даты. Вопросы строятся вокруг предпосылок: почему произошло то или иное событие. И здесь включается логическое мышление, формируется общая картина мира, сказал Музаев в интервью «Ведомостям».

Он отметил, что за 25 лет ЕГЭ прошел путь от эксперимента к системе с постоянным совершенствованием. Сначала это было новое явление, затем — период осмысления и критики, включая разговоры об "угадайке". С 2013 года — серьезная работа над содержанием и форматом, в том числе практико-ориентированности в экзаменах по всем предметам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Инструкция: как взрослому сдать ЕГЭ

С 2028 года планируют ввести устный экзамен по истории как допуск к ОГЭ. Возможно, устная часть появится и в ЕГЭ по истории. Но сначала пройдет апробация, чтобы устный экзамен проходил честно и учителя не «дарили» оценки ученикам.



По словам главы Рособрнадзора, нужна модель, при которой будут выставляться объективные и правильные оценки. И сейчас идет работа по ее созданию.