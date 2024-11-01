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Инструкция: как взрослому сдать ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Взрослому человеку для поступления в вуз потребуются результаты Единого государственного экзамена. Куда и когда обращаться выпускнику прошлых лет, какие документы потребуются — в инструкции.

Выпускник подает заявление в региональном органе управления образованием. Их список опубликован на сайте Федеральной службы под надзору в сфере образования и науки

Например, в Новосибирске это — Новосибирский институт мониторинга и развития образования. Заявление подается очно до 1 февраля, но пока этого сделать нельзя. Информация о времени подачи документов появится на сайте nimro.ru в разделе «Актуальное», сообщили на «горячей линии».

При подаче заявления потребуются:

  • Паспорт.
  • Документ об образовании — аттестат, диплом о получении СПО. В том числе подойдут дипломы и аттестаты иностранных образовательных учреждений с нотариально заверенным переводом на русский язык.
  • СНИЛС.
  • Согласие на обработку персональных данных.

Лучше заранее сделать копии документов.

Не позднее чем за две недели до проведения экзамена сдающему придет уведомление о конкретной дате и месте проведения ЕГЭ.

Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в резервные сроки основного периода. В 2025 году это будет вторая половина июня.

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