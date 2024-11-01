Взрослому человеку для поступления в вуз потребуются результаты Единого государственного экзамена. Куда и когда обращаться выпускнику прошлых лет, какие документы потребуются — в инструкции.
Выпускник подает заявление в региональном органе управления образованием. Их список опубликован на сайте Федеральной службы под надзору в сфере образования и науки.
Например, в Новосибирске это — Новосибирский институт мониторинга и развития образования. Заявление подается очно до 1 февраля, но пока этого сделать нельзя. Информация о времени подачи документов появится на сайте nimro.ru в разделе «Актуальное», сообщили на «горячей линии».
При подаче заявления потребуются:
- Паспорт.
- Документ об образовании — аттестат, диплом о получении СПО. В том числе подойдут дипломы и аттестаты иностранных образовательных учреждений с нотариально заверенным переводом на русский язык.
- СНИЛС.
- Согласие на обработку персональных данных.
Лучше заранее сделать копии документов.
Не позднее чем за две недели до проведения экзамена сдающему придет уведомление о конкретной дате и месте проведения ЕГЭ.
Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в резервные сроки основного периода. В 2025 году это будет вторая половина июня.