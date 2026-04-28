Определены сроки летних каникул для школьников

Sibnet.ru
Школа, школьники, урок
Фото: © пресс-служба Минпросвещения России

Минпросвещения установило сроки летних каникул в 2026 году — школьники отправятся на отдых 27 мая, он продлится до 31 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Для школьников в период каникул будут организованы детские центры и пришкольные лагеря. В их программу войдут спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы, игровые занятия и мастер-классы.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул важность полноценного отдыха перед началом нового учебного года. По его словам, ведомство должно создать условия, при которых каждый ребенок сможет провести лето с пользой для здоровья и личностного развития

Минпросвещения ежегодно направляет в регионы рекомендованные даты каникул. При этом школы сохраняют за собой право корректировать график на местном уровне.

