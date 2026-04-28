Депутат назвал причину бегства школьников после 9-го класса

«Ленте.ру»
Все больше школьников после 9-го класса уходит в колледжи и происходит это по двум причинам, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

В советское время от 50% до 70% школьников продолжали обучение в старших классах. В России же доля выпускников 9-х классов, остающихся в школах, стабильно сокращается. В 2020 году этот показатель был 47%, в 2023 году — 44%, в 2024 — 43%.

По его словам, есть две причины. «Это связано во многом с доходами родителей. Как правило, в колледжи идут ребята из семей с невысокими доходами», — сказал Смолин в интервью «Ленте.ру».

«Причина вторая — это единый государственный экзамен (ЕГЭ). Ребята не хотят тратить свое время, силы и деньги на подготовку к ЕГЭ. По нашим оценкам, на 2024 год затраты родителей на репетиторов к ЕГЭ составляли примерно 450 миллиардов рублей. Сейчас они еще больше. Причем мы считали по самым низким расценкам», — отметил депутат.

По его мнению, оптимальным было бы соотношение между учащимися старших классов и колледжей на уровне 50 на 50: это обеспечило бы больше возможностей для подготовки квалифицированных специалистов в будущем.

