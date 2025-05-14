Чем отличаются колледжи, техникумы и училища

Среднее профессиональное образование (СПО) в России можно получить в колледже, техникуме или училище. После какого класса принимают в эти образовательные учреждения и чем они отличаются?

Как было раньше

Во времена СССР были техникумы и училища. В техникумах получали среднее специальное образование, в училищах — в основном начальное профессиональное образование (рабочие специальности), но в некоторых (медицинских, ветеринарных, педагогических) и среднее специальное. При этом, как правило, в техникумы брали на базе полного школьного образования, в училища — после восьмого класса, и часто туда отправлялись ученики не с самой высокой успеваемостью.

В постсоветское время часть техникумов и училищ переименовали в колледжи — это название звучало престижнее. Например, в Новосибирске ПТУ №55 стало политехническим техникумом, а политехникум — Высшим колледжем информатики.

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Затем начальное профессиональное образование получали в училищах или профессиональных лицеях. В техникумах давали программы среднего профессионального образования базовой подготовки, а в колледжах — помимо базовой еще и программы углубленной подготовки.

Как стало после реформы

Но в 2013 году образовательная реформа уравняла все эти учебные заведения, они стали относиться к категории ссузов (среднее специальное учебное заведение). Отдельное начальное профессиональное образование, которое давали в училищах, фактически упразднилось.

Теперь в России есть только среднее профессиональное образование, которое включает как программы подготовки квалифицированных рабочих, так и программы подготовки специалистов среднего звена.

Учебные программы рабочих кадров и специалистов могут преподавать в любых ссузах: и в колледжах, и в училищах, и в техникумах. Поэтому сейчас с точки зрения закона эти типы учебных заведений де-юре ничем не отличаются.

Отличия ссузов

Несмотря на отсутствие формальной разницы в уровне образования, отличия ссузов все-таки есть.

Раньше образование в техникуме считалось выше, чем в училище, а в колледже — выше, чем в техникуме. В какой-то мере это справедливо и сейчас.

Так, студентам колледжей традиционно дают более системные и глубокие теоретические знания, приближенные к вузовской программе. Кроме того, колледжи часто работают при вузах и их выпускникам проще поступить в вуз.

Но училищ (ПТУ), где учебная программа была максимально практической и заточенной на рабочие специальности, практически не осталось. Они преобразовались в техникумы и колледжи.

Виды среднего профессионального образования

В системе среднего профессионального образования (СПО) есть два типа программ:

Подготовки квалифицированных рабочих и служащих, например сантехников, электриков, кассиров. Специалистов среднего звена, например программистов, бухгалтеров, медсестер.

У образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих код специальности представляет собой набор цифр вида: ХХ.01.ХХ. У специалистов среднего звена — ХХ.02.ХХ.

Как правило, специалисты среднего звена учатся дольше, чем рабочие, и осваивают больше предметов.

Вид выпускной работы зависит от направления подготовки. Обычно рабочие демонстрируют свои навыки, а специалисты — пишут диплом. Например, повара-рабочие готовят несколько блюд на итоговом экзамене, а повара-специалисты защищают дипломную работу, посвященную разработке новых видов кулинарных изделий.

Рабочие получают диплом с присвоением разряда и квалификации по профессии, специалисты — с присвоением квалификации по специальности.

Условия приема

Как правило, для обучения в ссузах не нужен ЕГЭ. При зачислении учитывается средний балл аттестата. В образовательные учреждения СПО можно поступить как на базе основного общего образования (9 классов), так и на базе среднего (полного) общего образования (11 классов).

Но срок обучения при поступлении после 9 класса на год больше, так как на первом курсе ускоренно проходят укороченную программу 10-11 классов. После можно сдать ЕГЭ, чтобы поступить в высшее учебное заведение.