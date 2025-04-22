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Выпускники колледжей смогут поступать в вузы без ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Выпускникам колледжей и техникумов разрешили поступать в вузы на схожие специальности без сдачи ЕГЭ, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он вносит поправки в федеральный закон «Об образовании». Согласно изменениям, если направление обучения в колледже и вузе совпадает, то учащийся может поступить на основе вступительных испытаний. В ином случае придется сдавать ЕГЭ.

Ранее в законе не оговаривалось соответствие специальности при поступлении в вуз. Прием всех абитуриентов со средним профессиональным образованием проводился по результатам вступительных экзаменов — их форму и перечень определял только вуз.

При этом такой подход не обеспечивал качественный состав поступающих и не мотивировал граждан к выбору одной специальности, по которой они будут работать в дальнейшем. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

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Жизнь #Образование #Россия
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Топ комментариев

Uynachalnica

Это вам не бусификация, как в Украине, все по закону.

mosquito__2010

их бюрократия это производная от их же скудоумия и высокомерия.их бюрократия это следствие их менталитета.

mosquito__2010

перспективы куева и так всем очевидны.по крайней мере некоторых городов пока его.одесса и днепропетровск...

greenline

и про кнопочный телефон не забудет))))))))