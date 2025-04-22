Выпускники колледжей смогут поступать в вузы без ЕГЭ

Выпускникам колледжей и техникумов разрешили поступать в вузы на схожие специальности без сдачи ЕГЭ, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он вносит поправки в федеральный закон «Об образовании». Согласно изменениям, если направление обучения в колледже и вузе совпадает, то учащийся может поступить на основе вступительных испытаний. В ином случае придется сдавать ЕГЭ.

Ранее в законе не оговаривалось соответствие специальности при поступлении в вуз. Прием всех абитуриентов со средним профессиональным образованием проводился по результатам вступительных экзаменов — их форму и перечень определял только вуз.

При этом такой подход не обеспечивал качественный состав поступающих и не мотивировал граждан к выбору одной специальности, по которой они будут работать в дальнейшем. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года.