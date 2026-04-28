Учебники от Дмитрия Медведева внесли в федеральный перечень

Источник:
Sibnet.ru
245 5
Министерство просвещения включило учебники по обществознанию для 9–11 классов под редакцией зампреда Совета безопасности страны Дмитрия Медведева в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Соответствующий приказ главы Минпросвещения Сергея Кравцова опубликован на портале правовой информации.

Пособия прошли федеральную экспертизу и рекомендованы к использованию в образовательных учреждениях. Согласно документу, они добавлены в приложение к федеральному перечню, где перечислены допущенные учебники.

Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию для 9–11 классов, а также участвовал в разработке обновленных федеральных государственных образовательных стандартов по этому предмету, сообщала замглавы Минпросвещения Ольга Колударова.

Новые учебники по обществознанию помогут школьникам «расширить кругозор и научиться аргументированно отстаивать свою позицию», говорил Медведев. Заключительная глава пособия, носит название «Россия на пути в будущее».

