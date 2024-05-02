Депутат назвала безработных червями и предложила загонять их в лагеря

Депутат Законодательной думы Томска Екатерина Собканюк сравнила безработных с червями и предложила возродить трудовые лагеря.

«Как вы считаете, может быть, рассмотреть вопрос создания каких-то трудовых лагерей? Это же все было. <…> Ну, коллеги, ну почему вы смеетесь», — заявила Собканюк на одном из заседаний.

Депутат пожаловалась, что на стройках не хватает «бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков». Она считает, что нужно принимать «кардинальные меры».

«Масса людей, которые просто не хотят работать и пользуются государственной поддержкой. Тунеядцы, извините, они — черви на нашем теле», — сказала Собканюк, извинившись перед теми, кому ее слова могли показаться оскорбительными.

Собканюк — депутат от «Единой России», она возглавляет группу строительных компаний «Карьеруправление».