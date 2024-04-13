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Институт Пушкина предсказал исчезновение русского мата

Источник:
РБК
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Нецензурная лексика в русском языке может со временем перейти на уровень нейтрального рода ругательств, сообщила ректор Института русского языка Наталья Трухановская.

Эксперт отметила, что эта лексика становится все менее табуированной и все более распространенной. В результате она постепенно перестанет быть запретным плодом, перейдет на уровень нейтрального рода ругательств, которые в России не считаются за ругательство.

Трухановская напомнила, что какое-то время назад нецензурная лексика была табуирована в публичной сфере. Однако появление такой лексики в речи блогеров, телеведущих и политиков ослабило это табу в обществе.

Тягу публичных людей к использованию нецензурной и эмоционально окрашенной лексики в последние годы Трухановская связала с «остротой момента» и «всплеском агрессивности» в обществе.

С 2021 года в России действуют поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который обязывает соцсети удалять сообщения с нецензурной бранью.

Однако за первый год действия этих требований о саморегулировании употребление нецензурной лексики россиянами в интернете сократилось лишь на 1%.

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