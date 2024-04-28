Алла Пугачева выделила своего фаворита в «Голосе» после финала

Алла Пугачева высказала свое мнение по поводу финала 12-го сезона шоу «Голос». Она отметила участника, который не победил в проекте.

В финал «Голоса 12» прошли Богдан Шувалов (команда Полины Гагариной), Алексей Сулима (команда Zivert) и Георгий Русских (команда Владимира Преснякова) и Анастасия Садовская (команда Антона Беляева).

Победу достаточно предсказуемо одержал подопечный Гагариной — Богдан Шувалов, второе и третье места достались Русских и Сулиме.

Пугачева опубликовал в соцсети фотографию Георгия Русских и подписала: «Браво». Подписчики Примадонны решили, что «браво» от певицы дороже победы в «Голосе».