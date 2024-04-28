НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Алла Пугачева выделила своего фаворита в «Голосе» после финала

Источник:
Sibnet.ru
658 0
Георгий Русских в
Георгий Русских в "Голосе"
Фото: © кадр из шоу «Голос»

Алла Пугачева высказала свое мнение по поводу финала 12-го сезона шоу «Голос». Она отметила участника, который не победил в проекте.

В финал «Голоса 12» прошли Богдан Шувалов (команда Полины Гагариной), Алексей Сулима (команда Zivert) и Георгий Русских (команда Владимира Преснякова) и Анастасия Садовская (команда Антона Беляева).

Победу достаточно предсказуемо одержал подопечный Гагариной — Богдан Шувалов, второе и третье места достались Русских и Сулиме.

Пугачева опубликовал в соцсети фотографию Георгия Русских и подписала: «Браво». Подписчики Примадонны решили, что «браво» от певицы дороже победы в «Голосе».

Еще по теме
IOWA презентует новый трек на «Фабрике звезд»
Объявлены номинанты «Премии Муз‑ТВ»
Внук Пугачевой Никита Пресняков собрался в турне по США
Эвелина Бледанс заскучала без Пугачевой
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Странное «инопланетное» существо выловили в океане. ФОТО
России предсказали вымирание работоспособных граждан
Российские войска накроют Запорожье защитным куполом
Steam изменил правила возврата денег за игры
Обсуждение (0)
Топ комментариев

olegsbeglov

А как же демократия и свобода? Неужели китайцы не имеют право на свободное проявление своих экономических...

urbasik

Столько рабочих рук и талантливых голов.Так стройте у себя Сингапур,кто вам мешает.

corrector

кто против расследования, тот и виноват - элементарно и автоматически !

mosquito__2010

"рынок США для них будет закрыт." - вот щас поржал. США автоматически рухнут в одночасье без Китая с...